На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что саммит НАТО подготовил в отношении Украины

Politico: на саммите НАТО союзники подтвердят поддержку Украины
close
Virginia Mayo/AP

На предстоящем саммите НАТО в Гааге страны Североатлантического альянса подтвердят поддержку Украины, но не назовут конкретных сроков ее вступления в блок. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что помощь Украине будет учитываться в национальных оборонных расходах стран НАТО. Кроме того, по словам источника, в финальную декларацию саммита включат пункт о коллективной поддержке Киева всеми странами военного блока.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что предстоящий саммит Североатлантического альянса никак не повлияет на позицию о необратимости членства Украины. Он подчеркнул, что по договоренности с союзниками этот принцип останется в силе и после предстоящего саммита в Гааге.

Саммит состоится 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее генсек НАТО раскрыл свой «самый большой страх».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами