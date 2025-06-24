Стало известно, что саммит НАТО подготовил в отношении Украины

На предстоящем саммите НАТО в Гааге страны Североатлантического альянса подтвердят поддержку Украины, но не назовут конкретных сроков ее вступления в блок. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что помощь Украине будет учитываться в национальных оборонных расходах стран НАТО. Кроме того, по словам источника, в финальную декларацию саммита включат пункт о коллективной поддержке Киева всеми странами военного блока.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что предстоящий саммит Североатлантического альянса никак не повлияет на позицию о необратимости членства Украины. Он подчеркнул, что по договоренности с союзниками этот принцип останется в силе и после предстоящего саммита в Гааге.

Саммит состоится 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

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