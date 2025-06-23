Генсек НАТО раскрыл свой «самый большой страх»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его самым большим страхом является Иран, обладающий ядерным оружием. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мой самый большой страх – это когда Иран будет обладать и сможет применить или разместить ядерное оружие», – заявил Рютте.

По его словам, такое развитие событий стало бы огромной угрозой для Израиля, всего Ближнего Востока и остального мира. Позиция НАТО заключается в том, что Тегеран никогда не должен заполучить ядерного оружия, подчеркнул он.

Рютте также отверг заявления о том, что действия США не соответствуют международному праву.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее министр обороны Германии назвал удар США по Ирану «хорошей новостью».