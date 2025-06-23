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Генсек НАТО раскрыл свой «самый большой страх»

Генсек НАТО Рютте назвал своим самым большим страхом Иран с ядерным оружием
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его самым большим страхом является Иран, обладающий ядерным оружием. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мой самый большой страх – это когда Иран будет обладать и сможет применить или разместить ядерное оружие», – заявил Рютте.

По его словам, такое развитие событий стало бы огромной угрозой для Израиля, всего Ближнего Востока и остального мира. Позиция НАТО заключается в том, что Тегеран никогда не должен заполучить ядерного оружия, подчеркнул он.

Рютте также отверг заявления о том, что действия США не соответствуют международному праву.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее министр обороны Германии назвал удар США по Ирану «хорошей новостью».

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