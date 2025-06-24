Зеленский прибыл на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу на саммит НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Во второй половине дня пройдут два заседания: на уровне министров иностранных дел состоится совет «Украина-НАТО», а министры обороны стран альянса встретятся отдельно. Также состоится встреча Зеленского с главой Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ожидается, что отдельно Зеленский проведет совещание с Рюгге, а также лидерами Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

24 июня британский телеканал Sky News передавал слова президента Украины о том, что вступление его страны в НАТО нужно и самому Североатлантическому альянсу, однако признал, что сегодня это невозможно.

До этого сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге страны Североатлантического альянса подтвердят поддержку Украины, но не назовут конкретных сроков ее вступления в блок.

Ранее генсек НАТО раскрыл свой «самый большой страх».