Зеленский признал, что членство Украины в НАТО на сегодня невозможно

Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО на сегодня невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление республики в НАТО нужно и самому Североатлантическому альянсу, однако признал, что сегодня это невозможно. Его слова приводит британский телеканал Sky News.

По его словам, странам НАТО выгодно иметь такого союзника, как Украина. Он утверждает, что Киев обладает технологиями, «которых еще нет у партнеров», и находится в состоянии конфликта 10 лет.

«Речь идет не только о поле боя. Это и экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор», – сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что членство в НАТО является «взаимной возможностью и потребностью». Однако политик отметил, что на сегодня вступление страны в Североатлантический альянс «невозможно».

До этого сообщалось, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге страны Североатлантического альянса подтвердят поддержку Украины, но не назовут конкретных сроков ее вступления в блок.

Ранее Зеленский начал пугать нападением России на НАТО.