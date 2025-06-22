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В МИД РФ высказались о диалоге с США по устранению раздражителей

Захарова: Россия готова продолжать диалог с США по устранению раздражителей
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия готова продолжать диалог с США по вопросу устранения раздражителей. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Было два раунда консультаций по взаимным раздражителям. Вот должен был быть третий раунд. Американцы его перенесли, ждем от них сроков», — сказала дипломат.

До этого Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам пресс-секретаря президента РФ, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее Песков оценил отношения РФ и США.

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