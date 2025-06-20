Песков оценил отношения РФ и США

Процесс расчищения «авгиевых конюшен» в российско-американских отношениях идет «очень вязко». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это процесс «по раздражителям» — по решению тех проблем, которые накопились в двусторонних отношениях. Я их лично называю «авгиевы конюшни» наших двусторонних отношений — слишком там все плохо», — сказал он.

До этого Песков заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее Песков назвал условие для встречи Путина с Трампом и Зеленским.