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В МИД РФ назвали причину отмены встречи России и США по устранению раздражителей

Захарова: встреча по устранению раздражителей отменена по решению США
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Встреча в рамках консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств отменена по инициативе американских переговорщиков», — сказала она.

Она выразила надежду, что эта пауза не будет длинной.

Недавно посол США в Турции Томас Баррак сообщил, что Анкара сможет организовать встречу президентов Турции, России, Украины и США. Дипломат считает, что переговоры лидеров четырех стран станут возможными при «устранении ряда вопросов».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Ранее посол рассказал о «прагматичном торге» между Россией и США.

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