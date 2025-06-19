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Песков рассказал, в каком случае встреча Путина и Трампа будет полезна

Песков: встреча Путина и Трампа будет полезна, но только при хорошей подготовке
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Alexander Zemlianichenko/AP

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера, передает ТАСС.

По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

Представитель Кремля добавил, что есть понимание того, что встреча может быть и будет полезна, но только в случае хорошей подготовки — результата экспертных «проговоров» и работы.

До этого Песков заявил, что пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Также представитель Кремля отметил, что Трамп по мере погружения в детали конфликта на Украине начинает осознавать, что это не просто боестолкновение.

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.

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