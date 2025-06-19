В Кремле высказались о потенциальной встрече Путина и Трампа

Песков: пока нет смысла проводить встречу Путина и Трампа

Пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает газета «Известия».

По его словам, лидеры двух стран понимают, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов.

«Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу?», — сказал Песков.

В апреле в Стамбуле состоялся второй раунд российско-американских переговоров по вопросам восстановления полноценной работы дипломатических миссий. По данным МИД РФ, в ходе консультаций делегации обменялись нотами, в которых зафиксированы договоренности об обеспечении бесперебойного финансового обслуживания посольств, а также об осуществлении Россией взносов в бюджеты ООН и других международных структур.

16 июня в МИД России заявили, что новая встреча РФ и США по устранению раздражителей отменена по решению американской стороны. Официальный представитель министерства Мария Захарова выразила надежду, что пауза не будет длинной.

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.