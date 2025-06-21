Политолог объяснил причину ареста бизнесмена Карапетяна в Армении

Политолог Самуэли: Карапетяна арестовали в Армении для выслуги перед ЕС

Арест российского бизнесмена, главы компании «Ташир» Самвела Карапетяна в Армении выгоден Евросоюза. Об этом в интервью RT заявил старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли.

По его словам, европейские представители воспримут благосклонно обвинения против предпринимателя.

«Это четко укладывается в усилия армянского премьера Пашиняна, направленные на то, чтобы выслужиться перед Евросоюзом и дистанцироваться от своего традиционного союзника — России», — добавил эксперт.

Самуэли объяснил, что Карапетян выступал в качестве человека, который хотел наладить тесные экономические связи между Арменией и Россией, однако этого не хочет ЕС.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна.

Бизнесмен в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. При этом адвокат бизнесмена Рубен Акопян отметил, что сторона обвинения выглядела неубедительно.

Ранее в армянской диаспоре США назвали Пашиняна диктатором.