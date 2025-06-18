Суд в Армении арестовал миллиардера Карапетяна

Суд в Ереване на два месяца арестовал имеющего российское гражданство предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Об этом, ссылаясь на его адвоката Лиану Гаспарян, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца арестовал предпринимателя. Гаспарян назвала это решение абсолютно незаконным. Она заявила, что Карапетян обжалует свое заключение под стражу.

18 июня сообщалось, что Карапетяну, предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Брат Самвела Карапетяна, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. Изначально была информация, что миллиардера задержали, но в МВД ее опровергли. При этом СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».