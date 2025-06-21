В армянской диаспоре США назвали Пашиняна диктатором

Представитель армянской диаспоры США, главный редактор газеты «Калифорнийский курьер» Арут Сасунян заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет себя, как диктатор. Об этом Сасунян заявил в комментарии РИА Новости.

Так Сасунян прокомментировал действия Пашиняна в адрес предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна.

«У Пашиняна нет права вмешиваться в дела церкви, поскольку, согласно конституции Армении, церковь отделена от государства», — заявил Сасунян.

Он добавил, что Пашинян пытается напрямую воздействовать на дела церкви в нарушение законов, подвергая преследованию под надуманными предлогами тех, кто критикует его действия.

До этого патриарх Иерусалимский Феофил III призвал к милосердию, мудрости и единству в деле главы компании «Ташир» Самвела Карапетяна.

Суд в Ереване на два месяца арестовал имеющего российское гражданство предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица сравнил арест Самвела Карапетяна с политикой в отношении православной церкви на Украине.