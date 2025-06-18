На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карапетян назвал беспочвенными обвинения в свой адрес

Карапетян в суде отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными
close
TASHIR

Меценат, миллиардер Самвел Карапетян в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. Об этом ТАСС заявил адвокат предпринимателя Рубен Акопян.

«Карапетян представил свою позицию по представленному посредничеству. Отметил, что обвинения абсолютно беспочвенны. Говорить о каком-либо преступлении как минимум несерьезно», — заявил Акопян.

Он добавил, что его подзащитный четко и однозначно выразил свою позицию на суде, в то время как сторона обвинения выглядела неубедительно — это касается как прокурора, так и представителя следствия.

До этого инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении приостановил деятельность четырех пиццерий, принадлежащих группе компаний «Ташир» российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее в Госдуме назвали Пашиняна «врагом армянского народа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами