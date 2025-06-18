Карапетян назвал беспочвенными обвинения в свой адрес

Карапетян в суде отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными

Меценат, миллиардер Самвел Карапетян в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. Об этом ТАСС заявил адвокат предпринимателя Рубен Акопян.

«Карапетян представил свою позицию по представленному посредничеству. Отметил, что обвинения абсолютно беспочвенны. Говорить о каком-либо преступлении как минимум несерьезно», — заявил Акопян.

Он добавил, что его подзащитный четко и однозначно выразил свою позицию на суде, в то время как сторона обвинения выглядела неубедительно — это касается как прокурора, так и представителя следствия.

До этого инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении приостановил деятельность четырех пиццерий, принадлежащих группе компаний «Ташир» российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

Президент «Ташира» до этого заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он подчеркнул, что если политики потерпят неудачу, то «мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему». Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что «мы его снова деактивируем и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее в Госдуме назвали Пашиняна «врагом армянского народа».