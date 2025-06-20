Дата третьего раунда переговоров России с Украиной будет согласована сторонами совместно

Россия и Украина совместно примут решение о дате проведения третьего раунда переговоров между делегациями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, вопрос о времени встречи будет согласован обеими сторонами.

Накануне Песков заявил, что гуманитарные договоренности дают возможность России и Украине наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям.

Кроме того, 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня. Она добавила, что конкретные сроки нового раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта будут озвучены в ближайшее время представителями самой делегации.

Ранее в России назвали условие долгосрочного мира с Украиной.