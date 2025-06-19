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В Кремле заявили, что РФ и Украина могут достигнуть «более серьезных» договоренностей

Песков: гумдоговоренности Москвы и Киева позволяют наращивать потенциал доверия
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MGIMO360 TV/YouTube

Гуманитарные договоренности дают возможность России и Украине наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в 2022 году была возможность завершить российско-украинский конфликт на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы представителями двух стран в Стамбуле. По словам представителя Кремля, с тех пор ситуация для Украины существенно ухудшилась.

«И, конечно, за три года уровень взаимного недоверия стал еще более запредельным. И вот подобные гуманитарные договоренности, они дают возможность постепенно наращивать потенциал не то, что взаимного доверия, а потенциал готовности к каким-то более серьезным договоренностям», — сказал Песков.

Также он отметил на полях форума, что руководство Украины — не самый лучший собеседник для переговоров. По словам представителя Кремля, несмотря на это, приоритетным для президента РФ Владимира Путина является решение всех проблем и достижение поставленных целей мирными путями, о чем он неоднократно заявлял.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня.

Ранее в Раде обратились к Путину.

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