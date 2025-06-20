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В России назвали условие долгосрочного мира с Украиной

Сальдо: мир с Украиной возможен при освобождении Россией всей Херсонской области
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Долгосрочный мир России и Украины возможен только при условии взятия российской армией всей Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, долгосрочный мир возможен только на таких условиях. Сальдо утверждает, что России не подходят действия Киева, включая проведение мирных переговоров только после заключения перемирия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине должен завершиться до конца президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа, то есть до 2029 года.

19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Появились кадры возвращения российских солдат. Обмен выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

14 июня между РФ и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Их также доставили в Белоруссию, а уже оттуда — в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной.

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