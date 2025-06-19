На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ озвучили возможные сроки начала третьего раунда переговоров с Украиной

Захарова: российская делегация готова прибыть в Стамбул после 22 июня
close
Murat Gok/AP

Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на полях ПМЭФ-2025, ее слова передает РИА Новости.

«После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров», — сказала Захарова.

Она добавила, что конкретные сроки нового раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта будут озвучены в ближайшее время представителями самой делегации.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ПМЭФ сообщил главные темы обсуждения на третьем раунде переговоров России и Украины в Стамбуле. По его словам, делегации в первую очередь обменяются мнениями касательно проектов меморандумов с условиями по урегулированию конфликта, которые стороны передали друг другу во время второго раунда.

Кроме того, на третьем раунде переговоров российская и украинская делегации планируют обсудить продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Ранее Путин объяснил, почему его не было на переговорах в Стамбуле.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами