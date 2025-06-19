В МИД РФ озвучили возможные сроки начала третьего раунда переговоров с Украиной

Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на полях ПМЭФ-2025, ее слова передает РИА Новости.

«После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров», — сказала Захарова.

Она добавила, что конкретные сроки нового раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта будут озвучены в ближайшее время представителями самой делегации.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ПМЭФ сообщил главные темы обсуждения на третьем раунде переговоров России и Украины в Стамбуле. По его словам, делегации в первую очередь обменяются мнениями касательно проектов меморандумов с условиями по урегулированию конфликта, которые стороны передали друг другу во время второго раунда.

Кроме того, на третьем раунде переговоров российская и украинская делегации планируют обсудить продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Ранее Путин объяснил, почему его не было на переговорах в Стамбуле.