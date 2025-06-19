В Кремле рассказали, когда будет согласована дата новых переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда будет согласована дата очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Его слова приводит RT.

Представитель Кремля отметил, что дата третьего раунда переговоров с украинской стороной будет согласована на следующей неделе.

Также 19 июня Песков заявил, что гуманитарные договоренности дают возможность России и Украине наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям. Кроме того, 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня. Она добавила, что конкретные сроки нового раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта будут озвучены в ближайшее время представителями самой делегации.

Ранее Путин объяснил, почему его не было на переговорах в Стамбуле.