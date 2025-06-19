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Путин поддержал слова Трампа о неучастии в переговорах в Стамбуле

Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул
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Reuters

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поддержал позицию Дональда Трампа по поводу их отсутствия на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом он сообщил в беседе с представителями международных СМИ, трансляцию вело РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста турецкого агентства Anadolu, Путин напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит в своей стране. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился сразу, а Трамп заявил, что приедет только в случае участия Путина.

По словам российского лидера, Трамп ранее объяснил ситуацию так: «Путин не едет, потому что я не еду. А зачем ему ехать, если меня там нет?» — Путин подчеркнул, что с этим высказыванием он полностью согласен.

В апреле в Стамбуле состоялся второй раунд российско-американских переговоров по вопросам восстановления полноценной работы дипломатических миссий. По данным МИД РФ, в ходе консультаций делегации обменялись нотами, в которых зафиксированы договоренности об обеспечении бесперебойного финансового обслуживания посольств, а также об осуществлении Россией взносов в бюджеты ООН и других международных структур.

Ранее Путин процитировал Иисуса Христа, отвечая на вопрос о своих ошибках.

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