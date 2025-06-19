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Путин: немецкие танки были в Курской области, которую ФРГ признает частью России

Путин: танки ФРГ были в Курской области на признанной Берлином территории России
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подтвердил факт применения немецкой военной техники в Курской области — регионе, который Германия признает российской территорией. Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых СМИ, трансляция велась на платформе «Смотрим».

«Немецкая техника была в Курске. На российской земле, включая территории, которые Берлин однозначно считает частью РФ», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

На встрече с журналистами в рамках ПМЭФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Президент рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая и подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин объяснил, почему Германия не способна выступать посредником по Украине.

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