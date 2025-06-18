«Мы выступаем за справедливый миропорядок». Путин встречается с журналистами мировых СМИ

❗️ Российские специалисты, работающие на строительстве иранской АЭС, не будут подвергаться обстрелам, их безопасность гарантирована.
Россия могла бы продолжить работу с Ираном в мирной атомной энергетике. Эти варианты мы изложили нашим партнерам, в том числе США и Израилю, заявил Путин.
Нужно учитывать интересы Ирана в сфере мирного атома и интересы Израиля в сфере безопасности. Это тонкий и сложный вопрос. — Путин.
В Иране при всей сложности внутриполитических процессов происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. — Путин.
Посредник в переговорах должен быть нейтральным, Германия не вполне подходит для этой роли из-за поставок оружия на Украину. Германия - не нейтральное государство, а страна, поддерживающая Украину и соучастник боевых действий. — Путин.
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в авиастроении, вертолетостроении и освоении космоса. — Путин.
Вьетнамские бизнес-структуры инвестируют в российское сельское хозяйство очень крупные суммы. — Путин.
Сотрудничество РФ и стран Юго-Восточной Азии углубляется, страны региона - очень перспективный партнер. — Путин.
Одна из задач Петербургского экономического форума - вместе поискать пути преодоления трудностей в мировой экономике. — Путин.