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Политика

«Мы выступаем за справедливый миропорядок». Путин встречается с журналистами мировых СМИ

Путин проводит встречу с представителями западных СМИ на ПМЭФ — онлайн-трансляция
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Кадр из прямой трансляции/Смотрим
В рамках Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями международных информационных агентств, в том числе — из недружественных стран. Разговор посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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00:11

❗️ Российские специалисты, работающие на строительстве иранской АЭС, не будут подвергаться обстрелам, их безопасность гарантирована.

00:08

Россия могла бы продолжить работу с Ираном в мирной атомной энергетике. Эти варианты мы изложили нашим партнерам, в том числе США и Израилю, заявил Путин.

00:02

Нужно учитывать интересы Ирана в сфере мирного атома и интересы Израиля в сфере безопасности. Это тонкий и сложный вопрос. — Путин.

23:59

В Иране при всей сложности внутриполитических процессов происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. — Путин.

23:56

Посредник в переговорах должен быть нейтральным, Германия не вполне подходит для этой роли из-за поставок оружия на Украину. Германия - не нейтральное государство, а страна, поддерживающая Украину и соучастник боевых действий. — Путин.

23:55

Канцлер ФРГ может позвонить, Россия открыта для контактов. — Путин.

23:52

Россия и Китай будут развивать сотрудничество в авиастроении, вертолетостроении и освоении космоса. — Путин.

23:50

Россия и Китай запланировали инвестпроекты на $200 млрд, сказал Путин.

23:48

В России учатся 51 тысяча китайских студентов, сказал Путин.

23:47

У внучки Путина есть воспитательница из Китая, они свободно говорят по-китайски.

23:45

Россия выступает за справедливый миропорядок. — Путин.

23:43

Вьетнамские бизнес-структуры инвестируют в российское сельское хозяйство очень крупные суммы. — Путин.

23:41

Сотрудничество РФ и стран Юго-Восточной Азии углубляется, страны региона - очень перспективный партнер. — Путин.

23:39

Одна из задач Петербургского экономического форума - вместе поискать пути преодоления трудностей в мировой экономике. — Путин.

23:37

ПМЭФ не ставит перед собой цели повлиять на мировую политику. - Путин.

23:35

Добрый вечер, дорогие читатели. Встреча Владимира Путина с представителями зарубежных информагентств началась.

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ПМЭФ – 2025
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