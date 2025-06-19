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Путин рассказал, что случится, если Германия поставит Киеву ракеты Taurus

Путин: поставки Taurus Киеву не изменят конфликт, но ухудшат отношения ФРГ с РФ
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств, трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«Если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Но отношения наши совсем испортит. Мы рассматриваем ФРГ как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях — как соучастника», — подчеркнул глава государства.

Путин уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

Российский лидер подчеркнул, что готов к контактам с с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Президент РФ проводит встречу с представителями западных СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — онлайн-трансляция «Газеты.Ru».

Ранее Путин отверг практику торговых войн и ограничений.

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