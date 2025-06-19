Путин объяснил, почему Германия не способна выступать посредником по Украине

Путин усомнился в возможности ФРГ быть посредником на переговорах с Киевом

Президент России Владимир Путин выразил сомнения в способности Германии выступать посредником на переговорах с Украиной из-за поставок оружия Киеву. Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых информагентств, трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«Посредник должен быть нейтральным. Когда мы видим немецкие танки Leopard на поле боя, а сейчас обсуждаются поставки ракет Taurus для ударов по России — это вызывает вопросы», — заявил российский президент.

Также Путин отметил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

Президент РФ проводит встречу с представителями западных СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — онлайн-трансляция «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, когда могут встретиться делегации России и Украины.