Гросси в ближайшие дни планирует приехать на Украину и, возможно, в Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшие дни посетит Украину. Его слова приводит агентство Reuters.

Гросси также заявил, что, возможно, посетит и Россию.

15 мая глава МАГАТЭ заявил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС поставлена под угрозу. По его словам, опасность для станции представляет нестабильное внешнее электроснабжение. В этот же день Гросси сообщил, что эксперты организации ежедневно слышали взрывы вокруг Запорожской АЭС.

До этого специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог говорил, что США ведут обсуждения будущего управления Запорожской атомной электростанцией (АЭС) и стремятся «помогать» в ее эксплуатации.

30 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны руководства РФ. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования украинского конфликта, если получит политическое указание.

Ранее Россия призвала Украину не мешать МАГАТЭ.