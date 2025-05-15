В МАГАТЭ заявили об угрозе для ядерной безопасности ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС поставлена под угрозу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гросси, опасность для станции представляет нестабильное внешнее электроснабжение. Уже более недели станцию снабжает единственная линия электропередачи, уточнил он. Подключить станцию к резервной линии невозможно из-за военных действий в этом районе.

«Ситуация в этом отношении не улучшилась. Наши эксперты на месте будут продолжать внимательно следить за развитием событий, и мы продолжим информировать мир о ядерной безопасности на станции, которая по-прежнему находится под угрозой», — подчеркнул гендиректор агентства.

До этого Гросси сообщал, что эксперты организации последнюю неделю ежедневно слышали взрывы вокруг Запорожской АЭС.

Специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог говорил, что США ведут обсуждения будущего управления Запорожской атомной электростанцией (АЭС) и стремятся «помогать» в ее эксплуатации.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.