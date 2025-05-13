Келлог заявил об обсуждении США будущего управления Запорожской АЭС

США ведут обсуждения будущего управления Запорожской атомной электростанцией (АЭС) и стремятся «помогать» в ее эксплуатации. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог.

«Мы говорим о Запорожской атомной электростанции, которая является третьей по величине в Европе. Мы говорим о том, кто будет управлять ею. Мы неоднократно говорили, что будем помогать в эксплуатации этой станции», — сказал спецпосланник.

30 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны руководства РФ. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования украинского конфликта, если получит политическое указание.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.