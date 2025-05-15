Инспекторы МАГАТЭ рассказали о взрывах вокруг Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации последнюю неделю ежедневно слышали взрывы вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

«Группа МАГАТЭ в течение последней недели ежедневно слышала звуки военных действий, взрывы раздавались на разном расстоянии от ЗАЭС, а рано утром во вторник группа также слышала оружейные выстрелы и звук, похожий на звук беспилотника», — отметил Гросси.

До этого специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог говорил, что США ведут обсуждения будущего управления Запорожской атомной электростанцией (АЭС) и стремятся «помогать» в ее эксплуатации.

30 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны руководства РФ. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования украинского конфликта, если получит политическое указание.

Ранее Россия призвала Украину не мешать МАГАТЭ.