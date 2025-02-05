Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия призвала Украину не мешать МАГАТЭ

РФ призвала власти Украины убрать препятствия ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
close
Телеграм-канал «ЗАЭС. Официально»

Россия призвала власти Украины убрать препятствия ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он опроверг утверждения о том, что ротация персонала МАГАТЭ задерживается из-за действий России, пояснив, что ответственность за все трудности вокруг ротации лежит на Киеве.

«Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно», — заявил Ульянов.

В декабре прошлого года Михаил Ульянов заявил, что нужно проработать новый, безопасный маршрут ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника по автомобилю организации.

12 декабря гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что беспилотник, атаковавший автомобиль МАГАТЭ, после взрыва не оставил фрагментов, которые помогли бы идентифицировать его. Он отметил, что организация не может обвинять ту или иную сторону конфликта в случившемся, пока не получит «неопровержимые доказательства». По его словам, инцидент вызвал «особое беспокойство» в МАГАТЭ. Тем не менее, агентство не намерено отзывать своих наблюдателей с ЗАЭС, добавил он.

Ранее Бразилия осудила атаку беспилотника на автомобиль экспертов МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами