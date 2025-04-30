С одним условием. В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны российского руководства. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования, если получит политическое указание. Однако в Москве ранее отмечали, что ЗАЭС находится под контролем России и ни Украине, ни другим странам станцию не передадут.

Госкорпорация «Росатом» готова рассмотреть участие США в контроле над Запорожской АЭС в рамках будущего мирного урегулирования. Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев в беседе с агентством «Интерфакс».

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал Лихачев.

Контроль над Запорожской АЭС

Ранее в Белом доме заявили, что в рамках урегулирования конфликта на Украине президент США Дональд Трамп предложил Киеву американскую помощь в управлении атомной энергетикой страны.

Глава минэнерго США Крис Райт заявил Fox News, что не видит в этом проблемы, а глава Госдепа Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в своем совместном заявлении подчеркнули, что переход украинских АЭС под американский контроль «стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».

Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в разговоре с Трампом в этом контекста обсуждалась только Запорожская АЭС.

Вместе с тем, газета The New York Times сообщала, что Киев намерен вернуть ЗАЭС под свой контроль. Об этом изданию рассказала глава подкомитета Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб.

При этом в России неоднократно заявляли, что возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины исключено. Эту позицию 27 апреля снова озвучил глава российского МИД Сергей Лавров. В интервью американскому телеканалу CBS News он подчеркнул, что Москва отвергает возможность передачи контроля над ЗАЭС украинской стороне или кому-либо еще.

«Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская атомная электростанция находится под управлением российской госкорпорации «Росатом». Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно находящегося на территории», — сказал он.

Министр добавил, что АЭС находится «в надежных руках», требования безопасности на ней полностью соблюдаются, «если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине».

Лавров подчеркнул, что не считает возможными «какие-либо изменения» в статусе Запорожской АЭС по итогам переговоров с США.

Крупнейшая АЭС Европы

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. Она расположена в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища.

В марте 2015 года ЗАЭС стала первой в мире АЭС, достигшей общего объема выработки в 1 триллион кВт·ч с момента запуска первого блока. С 2001 года на территории объекта функционирует сухое хранилище отработанного ядерного топлива, рассчитанное на 380 контейнеров.

РФ не обсуждает статус Крыма и не отдаст ЗАЭС: что Лавров сказал американскому телевидению Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому каналу CBS News. В нем министр заявил, что Россия... 27 апреля 23:12

В 2022 году, в ходе проведения специальной военной операции, контроль над Энергодаром и АЭС перешел к России. С 1 сентября того же года на объекте на постоянной ротационной основе работают представители МАГАТЭ.

После перехода станции под российское управление ВСУ неоднократно наносили удары по территории ЗАЭС, включая хранилище ядерных отходов. На сегодня все шесть энергоблоков переведены в режим холодного останова, станция поддерживает только электроснабжение города Энергодар.