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Reuters узнал об «условиях Путина» для прекращения конфликта на Украине

Reuters: условия РФ по решению на Украине – снять санкции и не расширять НАТО
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия в рамках урегулирования конфликта на Украине выдвигает условия, связанные с письменным обязательством Запада не расширять НАТО на восток и снятием санкций. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

«Условия президента Владимира Путина по прекращению войны на Украине включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России», — говорится в сообщении издания.

Москва хочет получить «письменное» обязательство от крупных западных держав не расширять НАТО на восток — «это своего рода формальное исключение членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик», пишет агентство.

Россия также хочет, чтобы Украина сохраняла нейтралитет, были сняты некоторые западные санкции, решен вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе и обеспечена защита русскоязычного населения на Украине.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой предоставить Киеву около $30 млрд на продолжение конфликта.

Ранее Лавров заявил, что ответные меры РФ касаются только ударов по военным целям Украины.

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