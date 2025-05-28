Reuters узнал об «условиях Путина» для прекращения конфликта на Украине

Россия в рамках урегулирования конфликта на Украине выдвигает условия, связанные с письменным обязательством Запада не расширять НАТО на восток и снятием санкций. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
«Условия президента Владимира Путина по прекращению войны на Украине включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России», — говорится в сообщении издания.
Москва хочет получить «письменное» обязательство от крупных западных держав не расширять НАТО на восток — «это своего рода формальное исключение членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик», пишет агентство.
Россия также хочет, чтобы Украина сохраняла нейтралитет, были сняты некоторые западные санкции, решен вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе и обеспечена защита русскоязычного населения на Украине.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой предоставить Киеву около $30 млрд на продолжение конфликта.
Ранее Лавров заявил, что ответные меры РФ касаются только ударов по военным целям Украины.