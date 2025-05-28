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Лавров заявил, что ответные меры РФ касаются только ударов по военным целям Украины

Лавров: печально, что Запад реагирует лишь на ответные меры РФ на теракты Киева
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МИД России

Печально, что в странах Запада реагируют только на справедливые и законные ответные меры России на террористические акты Украины, которые затрагивают гражданские цели. Об этом заявил министр иностранных дело РФ Сергей Лавров на 13-й Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Украины «громогласно объявляет» о своих планах продолжать массированные обстрелы гражданских объектов и гражданского населения России.

Лавров подчеркнул, что российские ответные меры касаются исключительно ударов по военным целям и объектам, которые используют Вооруженные силы Украины. По словам министра, Россия будет добиваться того, чтобы другие страны понимали суть происходящего.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Российской Федерации для разрешения конфликта в республике. Дипломат напомнил, что такой статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году.

Накануне Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что ответные удары по Украине естественны, «преступник должен быть наказан».

Ранее бывший советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации России на Украине.

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