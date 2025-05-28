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Зеленский попросил у Запада $30 млрд до конца года на продолжение конфликта

Bloomberg: Зеленский призвал Запад выделить до $30 млрд до конца года
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой предоставить Киеву около $30 млрд на продолжение конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский призвал западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов до конца года для стимулирования внутреннего производства оружия и сдерживания наступления России», — говорится в сообщении издания.

С ослаблением поддержки США при президенте Дональде Трампе и пробуксовыванием усилий по мирным переговорам «Украина все больше сосредотачивается на опоре на собственные ресурсы», пишет агентство.

28 мая газета The Washington Post писала, что одобренные еще при бывшем президенте США Джо Байдене транши военной помощи Киеву закончатся в ближайшие месяцы, при этом действующий глава государства Дональд Трамп не давал Украине никаких обещаний продлить поддержку.

Ранее в России напомнили, что «Искандер» летит быстрее, чем ракета Taurus.

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