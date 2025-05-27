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Песков указал на косвенное участие Европы в конфликте на Украине

Песков: в Европе продолжаются дискуссии об отправке военных на Украину
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Дискуссии, которые идут в Европе по поводу отправки военных на Украину, говорят о возможности прямого вовлечения стран ЕС в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможности направлений европейских контингентов, и, скажем так, прямого вовлечения стран Европы», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию конфликта.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия разрешили Киеву применять дальнобойное оружие для ударов по территории России.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что РФ будет считать миротворцев ЕС на Украине противниками.

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