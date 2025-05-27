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В Совфеде предупредили Европу о расширении зоны конфликта из-за атак по РФ

Климов: обстрел РФ дальнобойным оружием расширит зону конфликта на Европу
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Илья Питалев/РИА Новости

Обстрел российских земель дальнобойным оружием может расширить зону украинского конфликта на всю континентальную Европу. Таким мнением поделился глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что после «воинственного заявления» канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать свои места проживания. По мнению сенатора, они, в отличие от «натовско-еэсовских лунатиков» понимают, что обстрел российских земель немецким точечным оружием быстро и легко расширит зону украинского конфликта на всю Европу.

«При этом не обязательно, что Москва в таком случае будет ограничивать себя использованием лишь нынешних средств обороны», — добавил сенатор, отметив, что России не в первый раз приходится «усмирять европейских бесов».

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия разрешили Киеву применять дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление немецкого политика, назвал подобное решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками урегулировать конфликт на Украине.

Ранее РФ «зеркально» ответила Европе, мешающей урегулированию на Украине.

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