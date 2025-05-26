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США, ФРГ, Британия и Франция больше не ограничивает дальнобойность оружия, поставляемого Киеву

Мерц: ВСУ теперь могут атаковать военную инфраструктуру РФ с дальнего расстояния
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Lisi Niesner/Reuters

Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, передает ТАСС.

Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — сказал Мерцк, добавив, что теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов.

По данным источников агентства, текущие поставки оружия, утвержденные администрацией Джо Байдена, могут завершиться уже летом.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

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