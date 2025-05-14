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В Госдуме заявили о недопустимости отправки военных ЕС на Украину

Депутат Заварзин: РФ будет считать миротворцев ЕС на Украине противниками
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия будет считать европейских миротворцев на Украине противниками. Об этом заявил депутат Государственной думы Виктор Заварзин, передает RTVI.

«Если они будут вводить каких-либо миротворцев, <…> мы будет считать их противниками и будем принимать меры такие же, как по поводу украинцев», — сказал парламентарий.

На вопрос о том, будет ли Россия считать иностранных миротворцев на территории Украины «врагами», парламентарий ответил утвердительно.

12 мая министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка европейских войск НАТО на Украину станет новым поводом для конфликта.

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