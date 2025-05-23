Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина произвели крупный обмен пленными. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с проведением переговоров. Это может привести к чему-то серьезному», — написал Трамп.

Идет ли речь об обмене по формуле «1000 на 1000», он не уточнил. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия получила от Украины встречный список на обмен по этой формуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

После недавних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

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