«Чехарда с географией». Почему Запад пытается перенести переговоры Москвы и Киева в Ватикан

Члены украинской делегации во время переговоров делегаций России и Украины в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, 16 мая 2025 года

После телефонных переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской стороны могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal и заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

19 мая президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что недавно избранный папа Римский Лев XIV готов принять российско-украинские мирные переговоры в Ватикане.

«Ватикан, представляемый папой Римским, заявил, что был бы заинтересован в проведении переговоров», — сообщил Трамп.

Позже американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники заявила, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может пройти в Ватикане в середине июня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Газета сообщает, что в переговорах также примет участие американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио. В состав американской группы также могут войти специальный представитель президента по вопросам России и Украины Кит Келлог.

20 мая премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что по просьбе Трампа связалась с Львом XIV и подтвердила его готовность провести переговоры.

«Я выразила глубокую признательность за его открытость и неизменную приверженность миру», — написала Мелони в соцсетях.

В Кремле информацию о новом месте переговоров не подтвердили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», заявил, что никаких договоренностей о том, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане, не было.

«Нет, никаких не было договоренностей на этот счет», — сказал Песков.

Первый раунд украинско-российских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле и стал первой очной встречей делегаций с 2022 года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» итогами обсуждений.

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Информационный шум

Несмотря на активное обсуждение темы в СМИ, Ватикан не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию и пока не прояснил свою позицию.

Лев XIV, избранный после смерти папы Франциска, в своей речи 14 мая заявил, что Ватикан может выступать в качестве посредника в глобальных конфликтах. Однако Украина или Россия не были упомянуты напрямую. Два дня спустя главный дипломатический представитель Ватикана заявил, что понтифик говорил о «готовности Ватикана провести переговоры, в том числе между Россией и Украиной».

В беседе с Reuters итальянский ученый Массимо Фаджиоли предположил, что пока что Ватикан хранит молчание, чтобы не сделать переход от одного папы к другому политизированным.

Ватикан всегда придерживался общей политики открытости для проведения переговоров по прекращению любого глобального конфликта. При этом Святой Престол предпочитает избегать освещения в прессе и действует за кулисами.

Папа Римский готов принять переговоры Москвы и Киева Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры России и Украины в Ватикане. Об этом... 21 мая 12:35

Однако иногда Ватикан проводит и прямые переговоры. В частности, в 2019 году Франциск пригласил соперничающих лидеров Южного Судана на саммит, чтобы добиться прекращения гражданской войны. В конце встречи Франциск сделал драматический жест, встав на колени, чтобы поцеловать ноги двух лидеров, и умолял их не возвращаться к войне.

Несмотря на то, что Ватикан старается придерживаться непредвзятой позиции, газета The Washington Post пишет, что в прошлом Лев XIV поддерживал Украину. Работая епископом в Перу в 2022 году, он прямо осудил действия России, назвав военную операцию «имперским вторжением».

Место — дело десятое

Когда у переговорной стороны есть конкретная позиция, не столь важно, в каких условиях будет идти диалог. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил в беседе с «Газетой.Ru» предложение перенести переговоры в Ватикан.

«Из логистических соображений, учитывая санкции, которые введены против России в Европе, экономичнее по времени лететь до Стамбула, чем до Рима. Однако разница не очень существенна, и даже если бы кто-то анонсировал переговоры в Латинской Америке, российская делегация спокойно бы туда долетела. Главное, чтобы другая сторона тоже была настроена соответствующим образом», — сказал депутат.

По его мнению, Трамп предложил Ватикан в качестве альтернативной площадки для переговоров, чтобы вновь появиться в инфополе в качестве миротворца.

«Трамп еще в период избирательной кампании взял за правило высказываться на регулярной основе по теме российско-украинского конфликта и не может эту привычку оставить. Он не просто хочет получить личные лавры, но и подчеркнуть роль Соединенных Штатов как международных миротворцев», — заключил Новиков.

Ватикан все больше вовлекается в политический процесс и все сильнее ассоциируется с Соединенными Штатами, особенно если учесть, что новый папа Римский — американец, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Не могу сказать, что Ватикан или тот же Стамбул являются идеальными местами для переговоров. Если выбирать, то я думаю, площадкой для встречи может выступить арабская страна, например, Египет. Тем более, что в Египте также сохраняется и древняя христианская традиция, что довольно символично», — сказал политолог.

При этом, по его мнению, не следует излишне «муссировать» вопрос о месте переговоров, так как это не самая важная тема из всех.

«Без разницы, где будут проходить переговоры, если будет какой-то прогресс. Проблемы далеко не с местом проведения, а с тем, что основные требования российской стороны плохо бьются с тем, что озвучивает Украина. Тут еще хочется отметить, что вопрос о месте проведения всегда поднимается Западом. Сама по себе чехарда с географией кажется некой дымовой завесой, которую Запад использует, чтобы уйти от сути переговоров и подготовиться к противостоянию с Россией», — заключил Ордуханян.

Принципиальная важность места

Ватикан с логической точки зрения мог бы стать неплохим вариантом для любых мирных переговоров. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Ватикан не является членом НАТО, как та же Турция. Святой Престол формально сохраняет абсолютный нейтралитет, нигде не воюет, не имеет армии, не имеет притязаний на мировое господство и не может оказывать экономическое или военное давление на Россию. Так что в общем и целом это может быть нормальным вариантом для проведения переговоров», — считает политолог.

Однако для России это место не идеальное, добавил Солонников. Он напомнил, что новый папа Римский демонстрировал свое позитивное отношение к Украине, и ему ближе общеевропейский подход.

«Саудовская Аравия и Турция были хороши для России в том числе и потому, что они являются мусульманскими странами, которые никоим образом не касаются вопросов православного мира. Конечно, еще лучше встретиться в Минске, где в 2022 году впервые начинались переговоры», — сказал Солонников.

По мнению политолога, обсуждение места проведения следующего раунда переговоров между Россией и Украиной вызывает такой ажиотаж, потому что от этого в том числе зависит ход встречи:

«Это, конечно, очень важный вопрос. Пока не определили место, следующих переговоров попросту не будет. И от места все равно зависит характер встречи: получится ли организовать дополнительное давление на Россию или не получится, какой стороне будет более комфортно на новой площадке».