Песков заявил о получении от Украины списка

Песков сообщил о получении от Украины списка на обмен «1000 на 1000»

Россия получила от Украины встречный список на обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос, получила ли Москва встречный список от Киева.

«Да, действительно, сейчас получен», — заявил представитель Кремля.

Договоренности о соответствующем обмене российская и украинская делегации достигли в ходе переговоров в Стамбуле.

Несколькими часами ранее Москва передала Киеву свой список для обмена «1000 на 1000», заявляли в Кремле.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому почти некого отправлять на обмен пленными с РФ по формуле «1000 на 1000». По его словам, столько российских бойцов у украинской стороны нет. Парламентарий отмечал, что в обмене не будут принимать участия иностранные наемники, так как они являются «отдельной кастой».

Ранее Песков ответил на вопрос о дате обмена пленными с Украиной.