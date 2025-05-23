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Лавров рассказал об ошибочном мнении Украины по поводу США

Лавров: Украина считала, что поддержка США будет вечной, но у Трампа иное мнение
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Пресс-служба МИД

Киев считал, что Вашингтон будет вечно поддерживать Украину, но у текущей администрации США другая позиция, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Рассчитывали, что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент [Дональд] Трамп проявил иное понимание ситуации. Он подчеркивает многократно, что это не его война», — сказал министр.

Он добавил, что Киев не располагает национальными интересами, а лишь выполняет задачи администрации экс-президента США Джо Байдена, которая поручала Украине держать Россию в напряжении.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал безответственной ситуацию во время правления Байдена, когда «две крупнейшие ядерные державы на планете» не общались друг с другом.

По его словам, это не значит, что Россия и США должны стать союзниками или друзьями, если условия не изменятся, однако он отметил, что страны должны по крайней мере иметь возможность общаться, «чтобы предотвратить просчеты и войну».

Ранее в Госдуме заявили о прогрессе в решении конфликта на Украине после разговора Путина с Трампом.

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