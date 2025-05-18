В Британии заявили, что Зеленский в начале СВО жил в бункере и играл в пинг-понг

Президент Украины Владимир Зеленский в начале проведения специальной военной операции (СВО) на территории его страны жил вместе со своими помощниками в бункере и играл с ними в пинг-понг. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times со ссылкой на друзей украинского лидера.

«Они выпускали пар, играя в настольный теннис, в котором лидер ростом 5 футов 7 дюймов (1,7 метра. — «Газета.Ru») преуспевает», — говорится в материале.

В феврале бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о разговоре с Зеленским 24 февраля 2022 года, в ходе которого назвал российского лидера Владимира Путина «общим врагом» и попросил восемь тысяч автоматов. По словам экс-главы государства, разговор был «коротким, без всяких эмоций».

14 мая Зеленский заявил, что не знает, сколько еще продлится конфликт с Россией, однако он не должен затянуться еще на 10 лет. В то же время украинский лидер подчеркнул, что сегодня Украина «стоит твердо», а поставки вооружения от союзников улучшились, несмотря на бюрократические проволочки и проблемы.

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