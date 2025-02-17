Порошенко рассказал о необычной просьбе к Зеленскому 24 февраля 2022 года

Порошенко рассказал, как в день начала СВО просил у Зеленского 8 тысяч автоматов

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о разговоре с действующим главой государства Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года, в ходе которого назвал российского лидера Владимира Путина «общим врагом» и попросил 8 тысяч автоматов. Его слова приводит «Украинская правда».

По его словам, разговор был «коротким, без всяких эмоций».

«Я сказал: «Позиция первая: я больше не лидер оппозиции. Это не вы сказали, это я сказал. Позиция вторая: вы не являетесь с этой минуты моим оппонентом. Это не вы сказали, это я вам сказал. У нас с вами один враг: для меня это не Зеленский, а для вас – не Порошенко. Наш общий враг – это Путин», — рассказал Порошенко.

После этого Зеленский, по утверждению политика, поинтересовался, есть ли у него пожелания.

«Я ответил: «На этот раз у меня есть пожелания. Мне нужно 8 тысяч автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев». Надо отдать должное: он сразу позвонил [главе МВД] Монастырскому, и мы автоматы в течение короткого времени получили», — сказал бывший президент Украины.

До этого Порошенко, комментируя указ о введении против него бессрочных санкций, который подписал действующий глава государства Владимир Зеленский, заявил, что подобные меры негативно влияют на имидж республики.

Ранее Рада назначила 24 февраля Национальным днем молитвы на Украине.