На Украине раскрыли место, где Зеленский скрывается от «Орешника»

Экс-депутат Рады Царев: Зеленского могут прятать в бункере в Киеве

Украинского лидера Владимира Зеленского могут прятать в одном из бункеров столицы Украины, выбор службой охраны места учитывает «максимальные риски» для главы государства. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил экс-депутат Рады Олег Царев.

«Не исключено, что его прячут в каких-то бункерах. Это Киев скорее, там достаточно подвалов и бомбоубежищ», — подчеркнул он.

Царев напомнил, что во время Майдана 2014 года чиновники и политики Украины «передвигались по подземным коридорам».

До этого депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявлял, что Зеленский через 120 дней исчезнет из политики.

1 апреля Дубинский заявил, что Зеленский намерен затянуть процесс подготовки к выборам на Украине еще на год в надежде, что республиканцы в конгрессе потерпят поражение на промежуточных выборах в США. Дубинский напомнил, что тогда пройдут промежуточные выборы в конгресс США, и Зеленский верит, что республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом потеряют большинство.

Ранее на Украине испугались серьезных последствий при подписании сделки с США по недрам.