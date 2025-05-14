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Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

Зеленский: конфликт с Россией не продлится еще 10 лет, Украина не выдержит
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, сколько еще продлится конфликт с Россией, однако он не должен затянуться еще на 10 лет. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Никто не знает, как долго он [конфликт] будет продолжаться. Но не 10 лет. Украина не выдержит. <...> Это дорого стоит всем, и не только друзьям, но и врагам», — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что сегодня Украина «стоит твердо», а поставки вооружения от союзников улучшились, несмотря на бюрократические проволочки и проблемы.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что специальная военная операция на Украине может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию. Колесник также добавил, что моральное состояние противника ухудшилось, и это, по его мнению, стало важным фактором. Он считает, что теперь противники стали проявлять интерес к переговорам именно на фоне успехов российской армии на фронте, а не из-за дипломатических инициатив.

Ранее на Украине предупредили о возможном наступлении ВС РФ.

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