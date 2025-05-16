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В Италии высказались о возможной встрече Путина и Зеленского

L'AntiDiplomatico: встреча Путина и Зеленского может стать поворотным моментом
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Gleb Garanich/Sputnik/Reuters

Потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может стать поворотным моментом для урегулирования конфликта. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Пока Москва и Киев работают над предложениями по перемирию, внимание приковано к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. Информация об этом еще не подтверждена, но, в случае проведения, эта встреча станет поворотным моментом», — говорится в публикации.

До этого министр обороны и глава делегации Украины Рустем Умеров заявил, что идет потенциальная подготовка к встрече глав двух государств.

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва приняла к сведению желание Киева провести встречу глав государств.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года.

Ранее Зеленский назвал главную тему для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле.

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