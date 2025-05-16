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Политика

Переговоры России и Украины в Турции. Онлайн

Онлайн-трансляция переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая
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Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин (слева направо) на пресс-конференции в Стамбуле, 15 мая 2025 года

Кирилл Зыков/РИА Новости
В Стамбуле 16 мая должны пройти первые с марта 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Представители РФ будeт ожидать украинцев с 10 утра. Делегацию со стороны Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров, со стороны Москвы — помощник президента Владимир Мединский. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о встрече переговорщиков и подготовке к ней.
Трансляция
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9:42

❗️ Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, сообщает AFP.

9:17

Информации о том, пройдут ли сегодня в Стамбуле четырехсторонние переговоры — между Россией, США, Украиной и Турцией — пока нет, сообщил источник РИА Новости.

9:11

Начало прямого контакта РФ и Украины в Стамбуле ожидается в полдень с приветствия турецкой стороны, сообщил источник ТАСС.

9:01

Встреча делегаций Турции, США и Украины пройдет до встречи с участием российской делегации, она должна начаться в 10:45, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.

8:53

❗️ Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

8:50

Президент России Владимир Путин поступил верно, решив не прилетать в Стамбул на российского-украинские переговоры, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Микиша.

8:42

В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

8:37

Россия и Украина «имеют шансы» выработать документ по завершению военных действий на переговорах в Стамбуле, заявил представитель МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, итоговый документ будет легитимным, «несмотря на истечение срока полномочий Зеленского».

В то же время он выразил обеспокоенность, что Украина хочет обсуждать в Стамбуле исключительно прекращение огня, а не более широкий круг вопросов.

8:35

Представитель США будет задействован на переговорах РФ и Украины в Стамбуле, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

8:32

Переговоры России и Украины в Стамбуле должны были начаться еще вчера, но их перенесли на сегодня. Делегация РФ заявила, что будет ждать украинских коллег с 10 часов утра.

8:30

Здравствуйте, дорогие читатели. В Стамбуле сегодня должны пройти первые с весны 2022 года прямые переговоры Москвы и Киева. «Газета.Ru» ведет онлайн встречи.

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