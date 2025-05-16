Переговоры России и Украины в Турции. Онлайн

Информации о том, пройдут ли сегодня в Стамбуле четырехсторонние переговоры — между Россией, США, Украиной и Турцией — пока нет, сообщил источник РИА Новости.
Начало прямого контакта РФ и Украины в Стамбуле ожидается в полдень с приветствия турецкой стороны, сообщил источник ТАСС.
Встреча делегаций Турции, США и Украины пройдет до встречи с участием российской делегации, она должна начаться в 10:45, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.
❗️ Трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Президент России Владимир Путин поступил верно, решив не прилетать в Стамбул на российского-украинские переговоры, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Микиша.
В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.
Россия и Украина «имеют шансы» выработать документ по завершению военных действий на переговорах в Стамбуле, заявил представитель МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, итоговый документ будет легитимным, «несмотря на истечение срока полномочий Зеленского».
В то же время он выразил обеспокоенность, что Украина хочет обсуждать в Стамбуле исключительно прекращение огня, а не более широкий круг вопросов.
Представитель США будет задействован на переговорах РФ и Украины в Стамбуле, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Переговоры России и Украины в Стамбуле должны были начаться еще вчера, но их перенесли на сегодня. Делегация РФ заявила, что будет ждать украинских коллег с 10 часов утра.