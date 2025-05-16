Зеленский назвал главную тему для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле

Зеленский: главный вопрос для Украины в переговорах с РФ — это прекращение огня

Главным вопросом для Киева на переговорах с Москвой в Стамбуле будет прекращение огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Страна».

«Если с российской делегацией не удастся достичь соглашения о прекращении огня, то это будет свидетельствовать о нежелании (Президента РФ Владимира. — «Газета.Ru») Путина завершить войну», — сказал он.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины.