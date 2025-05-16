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Мединский ответил на желание Киева провести встречу глав государств

Мединский: РФ приняла к сведению желание Украины провести встречу глав государств
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Киев запросил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, Москва приняла это к сведению. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», — сказал он по итогам встречи с украинскими переговорщиками.

Незадолго до этого министр обороны и глава делегации Украины Рустем Умеров заявил, что идет потенциальная подготовка к встрече глав двух государств.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало агентство Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины.

Глава украинской делегации Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Зеленский назвал главную тему для Украины на переговорах с Россией в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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