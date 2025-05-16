Делегация России выехала в аэропорт Стамбула

РИА: делегация РФ выехала в аэропорт после переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Делегация направилась в аэропорт из отеля», — рассказал собеседник агентства.

Прямые российско-украинские переговоры возобновились в Стамбуле — впервые с начала 2022 года.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле прошел первый этап переговоров делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Мединский рассказал, когда Россия и Украина продолжат переговоры.