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Мединский прокомментировал предстоящие переговоры России и Украины

Мединский: задачи РФ на переговорах состоят в установлении мира на Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

Задачи российской делегации на переговорах по Украине состоят в установлении долгосрочного мира и устранении причин кризиса. Об этом заявил глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский, передает РИА Новости.

По его словам, делегация РФ обладает необходимыми компетенциями для ведения переговоров.

Россия, отметил он, настроена конструктивно.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что глава минобороны Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле.

При этом сам украинский лидер не будет участвовать в переговорах.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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